В Госдуме напомнили о праве некоторых россиян на двойную пенсию в 2026 году

В 2026 году некоторые категории граждан смогут получить двойную пенсию. Это механизм, который предполагает одновременную выплату государственной пенсии по линии силовых ведомств и страховой – по линии Соцфонда, напомнил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«В первую очередь это военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, которые после выхода на пенсию по выслуге лет или по инвалидности продолжили работать в гражданских организациях, — отметил депутат. — За них уплачиваются страховые взносы, что формирует право на вторую, страховую пенсию по старости».

Также на две пенсии имеют право члены семей погибших военнослужащих, космонавты и работники лётно-испытательного состава, федеральные госслужащие, граждане, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны. Кроме того, в списке имеющих на двойную пенсию значатся россияне, награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя» и знаком «Житель осаждённого Сталинграда».

Для получения двойной пенсии нужно соответствовать ключевым критериям – в частности, достичь пенсионного возраста, накопить 15 лет стажа и не менее 30 ИПК. В этом случае вторую выплату назначат без учета фиксированной выплаты в 9584 рубля.

Панеш также напомнил, что пенсии по линии силовых ведомств индексируются отдельно от остальных выплат. В этом году госпенсия для льготников составляет порядка 23 тыс. рублей, заключил он.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что матери-героини в России могут получать пенсии выше 100 тыс. рублей. По ее словам, такие выплаты складываются не только из дополнительного материального обеспечения, но и из стажа, который можно набрать за счет ухода за детьми, если до этого женщина хотя бы один день работала. Она пояснила, что при рождении двойни стаж суммируется — год ухода засчитывается как два, а при тройне действует тот же принцип.

Ранее был назван размер прибавки к пенсии работающих россиян в августе.

 
Помогает ли Россия Ирану в противостоянии Западу? Что ответил Лавров и какие грузы реально идут в Тегеран
