Стало известно, как ведут себя туристы на Белогорье, где пропала семья Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года не повлияло на интерес туристов к этому месту. Об этом krsk.aif.ru рассказал владелец одной из местных турбаз Станислав.

По его словам, отдыхающие ведут себя спокойно и почти не говорят о таинственной пропаже семьи. Он отметил, что не слышал обсуждений среди гостей, и добавил, что небольшой интерес к теме наблюдался только в начале осени 2025 года, после чего разговоры сошли на нет.

Станислав также рассказал, что местные жители не проявляют лишнего любопытства и не поддерживают попытки отдельных туристов устроить на месте исчезновения некое «расследование». По его мнению, атмосфера тайги скорее настраивает на отдых и наблюдение за природой, чем на поиск следов трагедии.

Говоря о поведении гостей, владелец турбазы уточнил, что шумных гулянок там не устраивают. Он пояснил, что если такие встречи и проходят, то только в помещениях и в разумных пределах, как это бывает дома. По его словам, чаще всего люди приезжают парами или небольшими компаниями, чтобы провести время в тишине.

Семья Усольцевых с пятилетним ребенком отправилась в поход в эти места 28 сентября 2025 года, после чего перестала выходить на связь. Их поиски стали одними из самых масштабных в регионе. Возобновить их планируют весной, когда улучшится погода.

Маршрут в горы Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье считается одним из самых простых и не требует специальной подготовки. Управляющий турбазы «Геосфера» Денис Балашов отметил, что эти направления популярны среди туристов и остаются доступными даже в период, когда другие маршруты закрыты из-за погодных условий.

Ранее глава поискового отряда «ЛизаАлерт» объяснил, почему Усольцевых невозможно найти по телефонам.