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В Петербурге два подростка открыли стрельбу на детской площадке, пострадала школьница

В Петербурге подростков задержали за стрельбу по школьнице

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Shutterstock

Подростки из Петербурга могут стать фигурантами уголовного дела после стрельбы по девушкам. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. По данным источника, молодые люди несколько раз выстрелили по девушкам 14 и 16 лет, которые находились на детской площадке.

В результате одна из пострадавших получила ранения левого бедра и пальцев ноги. Медики оценили состояние девушки как удовлетворительное, после чего оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Молодых людей тем временем задержали. Известно, что они учатся в параллельных классах одной из школ Красносельского района. В участок также вызвали их родителей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Сочи второклассник получил травмы во время прогулки по скейт-площадке. Неизвестный выстрелил в мальчика из пневматического пистолета и попал ему в живот, бедро и руку. Предположительно, оружие находилось в руках несовершеннолетнего.

Ранее мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти.

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