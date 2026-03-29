Россиянин отлупил гостя пивной бутылкой по голове в качестве последнего аргумента в споре

В Тверской области 31-летний мужчина в качестве последнего аргумента в споре использовал пивную бутылку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Сонково, когда 48-летний мужчина пришел в гости к приятелю. Они выпивали и беседовали, когда между ними вдруг возник спор, который перерос в острый конфликт.

В какой-то момент хозяин жилища перешел от слов к рукоприкладству и не менее трех раз ударил оппонента пивной бутылкой по голове. В результате пострадавшему гостю потребовалась помощь врачей — мужчине наложили пять швов. Медики сообщили о случившемся в полицию.

Нападавший сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

