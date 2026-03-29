Женщина избила сотрудницу ветклиники в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сотрудницу ветеринарной клиники избили на рабочем месте. Об этом сообщает eburg.mk.ru.

Инцидент произошел в ветеринарной клинике «Три кота». На кадрах с места происшествия женщина крепкого телосложения выражает недовольство сотруднице клиники по поводу того, что собаке, которую привезли из Черноисточинска, не поставили укол. На это администратор ответила, что животным без осмотра их не ставят.

После этого посетительница вышла из себя и набросилась на администратора, высказывая оскорбления и нанося ей удары руками по голове. Также нападавшая требовала перевести ей 500 рублей — агрессоршу пыталась успокоить знакомая. Пострадавшая в это время покинула помещение.

