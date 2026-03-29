Диспансеризация от мошенников обошлась российской пенсионерке в 6 млн рублей

В Ульяновске 80-летняя пенсионерка под предлогом диспансеризации отдала аферистам крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился «медработником». Аферист заявил, что пенсионерке необходимо пройти диспансеризацию, и под этим предлогом выманил ее персональные данные.

После этого преступники внушили горожанке, что ее сбережения на банковских счетах теперь находятся под угрозой — якобы их похитят и отправят на финансирование запрещенных организаций. Чтобы «помочь», злоумышленники предложили ей «задекларировать» средства.

Пожилая женщина поверила преступникам и сняла со своих счетов почти 6 млн рублей, которые затем передала курьерам аферистов. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

