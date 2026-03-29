Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Школьница-дроперша обокрала двух пенсионерок почти на 2 млн рублей в Петербурге

Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 16-летнюю школьницу задержали за обман двух пожилых женщина почти на 2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В период с 24 на 25 марта в полицию обратились 74-летняя и 94-летняя пенсионерки. Одна «задекларировала» у мошенников более 925 тысяч рублей, а вторая отдала аферистам 970 тысяч рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.

Сотрудники правоохранительных органов 28 марта по подозрению в причастности к мошенничеству задержали школьницу в городе Обнинске Калужской области. По версии полицейских, она выполняла функции дропера и передала аферистам деньги пожилых женщин. Девушку доставили обратно в Петербург.

Ранее российская пенсионерка доверилась «правоохранителям» и лишилась почти 9 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
