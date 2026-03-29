Школьница-дроперша обокрала двух пенсионерок почти на 2 млн рублей в Петербурге

В Петербурге 16-летнюю школьницу задержали за обман двух пожилых женщина почти на 2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В период с 24 на 25 марта в полицию обратились 74-летняя и 94-летняя пенсионерки. Одна «задекларировала» у мошенников более 925 тысяч рублей, а вторая отдала аферистам 970 тысяч рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.

Сотрудники правоохранительных органов 28 марта по подозрению в причастности к мошенничеству задержали школьницу в городе Обнинске Калужской области. По версии полицейских, она выполняла функции дропера и передала аферистам деньги пожилых женщин. Девушку доставили обратно в Петербург.

Ранее российская пенсионерка доверилась «правоохранителям» и лишилась почти 9 млн рублей.