В Удмуртии отчим-педофил получил 22 года колонии за насилие над падчерицей

В Удмуртии насиловавшего падчерицу отчима приговорили к 22 годам колонии
Житель Глазова, три года насиловавший несовершеннолетнюю падчерицу проведет в колонии строгого режима 22 года, впервые отчим надругался над девочкой, когда ей было 14 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртской Республики.

По данным суда, с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года мужчина неоднократно совершал насильственные половые акты и иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. На момент совершения первого преступления пострадавшей было 14 лет.

В отношении обвиняемого было возбуждено несколько уголовных дел, входе расследования он полностью признал свою вину и раскаялся. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей взыскано 3 млн рублей компенсации морального вреда.

До этого в Псковской области арестовали мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя детьми. Мужчина проживал у своей сожительницы и, по версии следствия, совершил преступления в отношении ее малолетней дочери и подруги девочки, воспользовавшись их беспомощным состоянием.

Ранее в Петербурге мать и отчим получили сроки за съемку порно с детьми.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!