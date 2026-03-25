В Удмуртии отчим-педофил получил 22 года колонии за насилие над падчерицей

Житель Глазова, три года насиловавший несовершеннолетнюю падчерицу проведет в колонии строгого режима 22 года, впервые отчим надругался над девочкой, когда ей было 14 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртской Республики.

По данным суда, с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года мужчина неоднократно совершал насильственные половые акты и иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. На момент совершения первого преступления пострадавшей было 14 лет.

В отношении обвиняемого было возбуждено несколько уголовных дел, входе расследования он полностью признал свою вину и раскаялся. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей взыскано 3 млн рублей компенсации морального вреда.

