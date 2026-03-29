В Госдуме заявили, что теория «мертвого интернета» может воплотиться в жизнь

Депутат Горелкин допустил, что интернет в ближайшем будущем станет «мертвым»
Интернет в ближайшем будущем может стать «мертвым». Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с ТАСС.

Он считает, что теория «мертвого интернета» (Dead Internet Theory) — это далеко не фантазия.

«Вполне возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем интернет станет «мертвым». Имеется в виду, что людей там будет минимум, а боты будут делать всю работу: и комментировать, и создавать контент, и полностью находиться в этой среде», — сказал Горелкин.

Концепция «мертвого интернета» — это современная теория (часто классифицируемая как конспирологическая), утверждающая, что большая часть активности и контента в сети больше не принадлежит людям. Согласно этой теории, интернет, каким мы его знали, «умер» примерно в 2016–2017 годах. Теперь он представляет собой симуляцию, где боты общаются с ботами, а алгоритмы создают иллюзию живого сообщества.

Несмотря на радикальность, концепция подсвечивает и реальные проблемы: кризис доверия к информации, деградацию качества контента из-за SEO-оптимизации и манипуляцию вниманием через рекомендательные системы.

Ранее в Госдуме рассказали, когда полностью восстановят связь и интернет.

 
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
