В Госдуме рассказали, когда полностью восстановят связь и интернет

Депутат Матвейчев: интернет и связь полностью восстановят после разгрома Украины
Стабильно работающая связь и мобильный интернет без ограничений будут полностью доступны россиянам только после уничтожения киевского режима на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«К сожалению, идет гибридная война: в том числе украинцы запускают дроны и в том числе обманутые подростки через Telegram совершают мелкие теракты и запускают дроны с территории России. Поэтому РЭБ (радиоэлектронная борьба. — «Газета.Ru») требует периодических отключений в условиях опасности. Только уничтожение фашистского режима на Украине вернет нам ситуацию, когда будет устройствам связь и интернет», — заявил он.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что наличные деньги подтвердили свою незаменимость в периоды отключений мобильного интернета.

По мнению Толмачева, россияне в ближайшие годы не откажутся от наличных — сейчас их используют более 40% граждан.

В России нередкими стали случаи ограничения мобильного интернета. Весной 2026 года перебои регулярно фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Власти объясняют это мерами безопасности. В связи с этим Минцифры составило белый список сайтов, которые остаются доступными пользователям даже при ограничении трафика. Какие сервисы и приложения в него вошли и как пользоваться сайтами, которые не находятся в белом списке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван срок внедрения банкоматов, работающих при отключениях интернета.

 
