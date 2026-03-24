Якутянин изрезал ножом собутыльников и пытался сжечь многоэтажку

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Якутске суд приговорил 60-летнего мужчину к 21 году колонии строгого режима за нападение с ножом на двух приятельниц и поджог многоквартирного дома. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в ночь на 28 января 2025 года в квартире на улице Рихарда Зорге. Во время застолья у мужчины возник конфликт с двумя женщинами. Он схватил нож и нанес множественные удары мужчине и женщине, спасти их не смогли.

Чтобы скрыть следы, злоумышленник поджег квартиру. Огонь распространился на соседние помещения. Две местные жительницы, спасаясь от пожара, выпрыгнули со второго этажа. Одна из них сломала ногу, вторая получила травму таза. В результате пожара без жилья остались семь семей, ущерб превысил 19,7 млн рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. обвиняемому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Подмосковье соседи задержали мужчину, забившего пенсионерку битой. Подозреваемый зашел в первый попавшийся частный дом в поселке Румянцево, где находилась незнакомая ему пенсионерка, и избил ее битой. Спасти пострадавшую не удалось. При попытке скрыться мужчину задержали соседи пожилой женщины и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина забил возлюбленную гаечным ключом в Томске.

 
