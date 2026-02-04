В Общественной палате объяснили, как жизнь с родителями влияет на создание семей

Совместное проживание взрослых детей с родителями негативно отражается на демографической ситуации в России. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его оценке, одна из ключевых демографических проблем заключается в том, что молодые люди после достижения совершеннолетия продолжают жить в родительском доме. Это, по мнению эксперта, нередко становится сдерживающим фактором для развития личных отношений и создания собственной семьи.

Рыбальченко отметил, что при отсутствии своевременной сепарации молодые люди могут годами находиться в стадии встреч и не принимать решение о браке и рождении детей. Он считает, что самостоятельная жизнь играет важную роль в формировании ответственности, самоопределении и умении опираться на собственные силы, тогда как длительное проживание с родителями способствует сохранению «детского» образа жизни.

Глава комиссии ОП РФ также обратил внимание на международный опыт, в том числе европейских стран, где ранее было распространено отселение детей после совершеннолетия. По его словам, в последние годы эта практика утрачивается не только в России, но и за рубежом, во многом из-за недоступности жилья, высокой стоимости аренды и сложности приобретения собственной недвижимости.

Ранее Сергей Рыбальченко предложил ввести «отцовский капитал» для поддержки многодетных семей.