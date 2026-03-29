В Пензенской области ввели план «Ковер»

В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.
Он добавил, что ограничения предполагают временную приостановку полетов.
Накануне вечером в Пензенской области объявили режим угрозы атаки беспилотников. Мельниченко предупредил местных жителей, что из соображений безопасности работа мобильного интернета в области будет временно ограничена.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.
Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.
