Адвокат объяснил, что делать, если у вас требуют взятку

Об актуальности проблемы коррупции в России свидетельствует растущая с каждым годом статистика осужденных за взяточничество. Для начала необходимо знать, что понимается под дачей взятки и при каких условиях деяние будет носить криминальный характер. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер Адвокатского бюро Омской области, адвокат Вячеслав Перистый.

«Законодательная конструкция преступления охватывает деятельность физического лица, направленную на любое улучшение имущественного положения лица должностного — за совершение последним действий либо бездействия, связанных с осуществлением им функций представителя власти, с использованием должностного положения или должностных полномочий, а также с различным их превышением. Круг потенциальных взяткополучателей весьма широк, к должностным лицам могут быть отнесены, к примеру, и полицейские, и учителя», — объяснил он.

Для дающего взятку отличие будет не столь принципиальным, сказал эксперт.

«Допустим, должностное лицо требует от вас деньги. Спустя время выясняется, что это лицо не имеет положения и полномочий, необходимых для достижения нужного вам результата. Не вдаваясь в нюансы, речь пойдет о мошенничестве с его стороны. Но вы все еще будете подлежать уголовной ответственности (за покушение на дачу взятки), а уплаченные мошеннику деньги вам никто не вернет», — подчеркнул эксперт.

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«Не всегда. Подарки, имеющие безвозмездную природу или связанные в некоторых случаях с выполнением должностными лицами сугубо профессиональных функций, не признаются преступными, независимо от их цены. Взятка же всегда возмездна и предполагает плату за описанное ранее встречное действие или бездействие. Следовательно, риск привлечения к уголовной ответственности по статье о мелком взяточничестве реален за перевод даже пятисот рублей. При этом дача взятки, согласно позиции Верховного Суда РФ, малозначительной признаваться не может, и прекратить уголовное дело по данному основанию не удастся», — добавил адвокат.

По словам юриста, взятка не связана с моментом выполнения должностным лицом конкретного деяния. Потому неважно, запрашивалась она до или после, скажем, выигранного госконтракта.

«Не ограничена взятка лишь интересами дающего и личностью получателя. Уголовно наказуемой будет передача вознаграждения: и в интересах иных лиц; и по указанию должностного лица иным лицам», — рассказал специалист.

Уже само по себе требование взятки должностным лицом преступно. Как и преступны любые действия, направленные на выполнение такого требования.

«Не стоит испытывать судьбу и подвергать себя опасности привлечения к уголовной ответственности. Во избежание этого обратитесь в ФСБ, сотрудники которой при наличии оснований проведут оперативные мероприятия и направят материалы в органы Следственного комитета, либо смогут предотвратить преступление в рамках профилактических мероприятий. Благодаря этому вас не признают взяткодателем, и вы избежите иных негативных (в т.ч. репутационных) последствий», — рекомендовал эксперт.

Не стоит забывать, что размер статьи ограничен, нормативный и правоприменительный материал огромны, а жизнь крайне разнообразна.

«Перед совершением каких-либо действий, хоть и кажущихся на первый взгляд законными, лучше проконсультируйтесь с опытным адвокатом», — резюмировал Перистый.

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