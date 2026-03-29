Ветврач запретила давать кошкам молоко

Молоко не только не полезно для кошек, но и опасно. Оно может вызывать плохое самочувствие и расстройство желудочно-кишечного тракта, рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«У большинства взрослых кошек лактозная непереносимость. Пока котята питаются материнским молоком, у них вырабатывается фермент лактаза, который расщепляет молочный сахар (лактозу). Но примерно в 6–12 недель выработка этого фермента снижается, а у многих прекращается вовсе. Это абсолютно нормально — в природе молоко взрослым хищникам не требуется», — уточнила ветврач.

Стоит помнить, что кошки облигатные (строгие) хищники. Их организм адаптирован к перевариванию мяса, а не молока. Основу рациона должно в идеале составлять натуральное мясное или сбалансированное консервированное питание, отметила Фроленко.

Когда же кошка выпивает молоко, особенно коровье, в котором около 4,8% лактозы, — происходит расстройство ЖКТ. Поскольку лактоза попадает в толстый кишечник и становится пищей для бактерий,это приводит к вздутию живота,спазмам и диарее.

Если же кошка постоянно пьет молоко, это может вызвать хроническое расстройство ЖКТ, что приведет к нарушению всасывания питательных веществ.

Вы можете побаловать питомца специальным безлактозным молоком для кошек — оно безопасно. Однако давать его часто не стоит, только как лакомство, резюмировала эксперт.

Ранее ветврач призвал не включать свет ночью, чтобы не нарушать циркадные ритмы кошки.