Москвичам рассказали, какой день в конце марта будет самым дождливым

Синоптик Цыганков: 31 марта станет самым дождливым днем в Москве
Владимир Астапкович/РИА Новости

Март в Москве и Московской области выдался аномально теплым. Последние три дня месяца будут еще теплее. Однако надвигающийся циклон вместе с теплым воздухом принесет и осадки, сообщил в интервью «Радио 1» начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Самым дождливым днем в столице и Подмосковье, по его прогнозам, станет вторник. В остальные дни, включая выходные, ожидается преимущественно сухая погода с температурой до +14°C.

«Ночные температуры будут до +5 градусов. Начало апреля также обещает быть теплым, хотя облачности станет чуть больше под влиянием того же циклона. Сейчас снежный покров уже сократился до 10 см, и это позволяет избежать масштабных подтоплений», — резюмировал Цыганков.

Накануне синоптик Юрий Варакин сообщил, что текущая погода в Москве и Московской области опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля.

Ранее москвичам рассказали, что перед Пасхой в столицу может вернуться снег.

 
