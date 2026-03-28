В Челябинске задержали главу управления ЖКХ вслед за вице-мэром

В Челябинске сотрудники регионального УФСБ задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Вадима Храмцова. Об этом РИА Новости сообщили источники в правоохранительных органах области.

«Храмцов также задержан», — подтвердил источник агентства, отвечая на прямой вопрос о его задержании.

В настоящее время Следственное управление Следственного комитета (СУСК) воздерживается от комментариев по поводу информации о задержаниях в Челябинске.

Представители правоохранительных органов 28 марта сообщили о задержании заместителя главы Челябинска Александра Астахова.

По данным источников, Астахова и Храмцова подозревают в превышении должностных полномочий при заключении договоров между МУП «ПОВВ», которое предоставляет услуги водоснабжения, и частной компанией на проведение ремонтных работ. Предполагаемый ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, оценивается в сумму, превышающую 150 млн рублей.

Ранее в Сочи арестовали заместителя главы администрации города.