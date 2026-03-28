Неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat

imago stock&people/Global Look Press

В Европе воры украли грузовик с 12 т шоколадных батончиков KitKat, передает Reuters со ссылкой на компанию-производителя Nestle.

Агентство сообщает, что инцидент произошел на прошлой неделе, когда грузовик с более чем 413 тыс. шоколадок отправился из центральной Италии, чтобы доставить продукцию в европейские страны. До Польши, конечного пункта маршрута, он так и не доехал.

Автомобиль и товар до сих пор не найдены, а компания Nestle не уточнила, где именно исчез грузовик. Похищенные батончики производитель намерен отследить по уникальному коду партии. Любой, кто его отсканирует, увидит инструкцию о том, как связаться с компанией, говорится в статье.

«Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов является растущей проблемой для предприятий всех размеров», — отметили в компании.

Прошлой осенью алтайские таможенники предотвратили попытку ввоза в Россию более 700 кг украинского шоколада, подпадающего под действующие санкции. В кузове автомобиля обнаружили 372 коробки плиточного шоколада, который запрещен к поставкам на российский рынок. Машину направили обратно к отправителю.

Ранее россиянин украл из магазина десятки шоколадок, чтобы съесть их в одиночестве.

 
