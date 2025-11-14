На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин украл из магазина десятки шоколадок, чтобы съесть их в одиночестве

Петербуржец украл из магазина 31 плитку шоколада, чтобы съесть в одиночестве
true
true
true
close
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело о похищении 31 шоколадки из сетевого супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установило ведомство, 7 сентября 2025 года 35-летний местный житель пришел в магазин на Дальневосточном проспекте, проследовал к полкам со сладостями и нашел там шоколадки с орехами и карамельным муссом. После этого грабитель сложил в рюкзак 31 шоколадную плитку и покинул помещение, не оплатив товар.

По словам фигуранта, похищенный шоколад он съел в одиночестве.

Ущерб от действий мужчины составил шесть тысяч рублей.

Ранее в Белгородской области мужчина украл из магазина сливочное масло на 20 тысяч рублей и пытался сбежать от полиции на такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами