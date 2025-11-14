Россиянин украл из магазина десятки шоколадок, чтобы съесть их в одиночестве

Петербуржец украл из магазина 31 плитку шоколада, чтобы съесть в одиночестве

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело о похищении 31 шоколадки из сетевого супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установило ведомство, 7 сентября 2025 года 35-летний местный житель пришел в магазин на Дальневосточном проспекте, проследовал к полкам со сладостями и нашел там шоколадки с орехами и карамельным муссом. После этого грабитель сложил в рюкзак 31 шоколадную плитку и покинул помещение, не оплатив товар.

По словам фигуранта, похищенный шоколад он съел в одиночестве.

Ущерб от действий мужчины составил шесть тысяч рублей.

Ранее в Белгородской области мужчина украл из магазина сливочное масло на 20 тысяч рублей и пытался сбежать от полиции на такси.