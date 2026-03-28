Из-за непогоды в Махачкалинском порту приостановили производство

На фоне ухудшения погоды Махачкалинский морской торговый порт работает штатно, однако там приостановили производство кранов и буксиров. Об этом сообщает в Telegram-канале правительство Дагестана.

Там заявили, что из-за резкой перемены погодных условий транспортные и дорожные организации работают круглосуточно в усиленном режиме.

В посте уточняется, что в международном аэропорту «Уйташ» задержек нет, рейсы отправляются и прибывают по расписанию.

«В связи с затоплением станции Тарки в поселке Хушет и станции Манас движение поездов временно приостановлено», — добавили в правительстве.

До этого сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тыс. жителей остались без света. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим ЧС.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru» о наводнении в городе.