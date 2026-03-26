Российский пенсионер лишился 13 млн рублей, сотрудничая с «ФСБ»

В Чебоксарах 81-летний мужчина поверил «сотрудникам ФСБ» и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Все началось со звонка лжесотрудника ФСБ, который убедил пенсионера, что через его счет якобы перевели деньги враждебному государству. Аферист предложил пожилому мужчине выбор: стать фигурантом уголовного дела за госизмену или сотрудничать с «правоохранителями».

В течение месяца преступники отправляли ему в мессенджере документы о неразглашении, посоветовали снять номер в гостинице, чтобы спрятаться от близких, и давали инструкции, что говорить в банке для снятия денег. Средства пенсионер передал курьеру злоумышленников в Йошкар-Оле.

После того как чебоксарец лишился 13 млн рублей, он долго не мог поверить, что стал жертвой обмана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в 2025 году мошенники похитили у детей россиян более миллиарда рублей.

 
