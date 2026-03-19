В Индии мужчина знакомился с женщинами, обещал жениться и насиловал их, пишет The Times of India.

Задержанный, Надим Хан, уроженец штата Уттар-Прадеш, был арестован после проведения расследования. По данным полиции, он работал брокером по аренде жилья и ранее уже находился в розыске по схожему делу — за его поимку было объявлено вознаграждение.

Согласно заявлению потерпевшей, она познакомилась с подозреваемым на онлайн-платформе для поиска партнера. В жалобе женщина указала, что мужчина пригласил ее в свою квартиру, где между ними происходили интимные отношения. По версии следствия, это происходило из-за его обещания заключить брак.

Позже мужчина отказался от своих намерений и прекратил общение. В ходе предварительного допроса, как утверждают в полиции, подозреваемый признал, что знакомился с женщинами через брачные сайты и вступал с ними в отношения, используя обещание женитьбы.

Правоохранители изъяли мобильный телефон, который, предположительно, использовался при совершении преступления.

Ранее девушка обратилась к священнику с тревогой по поводу экзамена и была изнасилована.