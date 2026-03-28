Житель Одессы открыл стрельбу на улице и взорвал гранату

В Одессе спецназ задержал мужчину после стрельбы и взрыва

В Одессе мужчина открыл стрельбу и привел в действие гранату на Архитекторской улице. Об этом сообщила украинская полиция.

По данным ведомства, правоохранители получили сообщение о человеке с предметами, похожими на оружие. Предварительно установлено, что у него были граната и огнестрельное оружие. Он несколько раз выстрелил, после чего взорвал гранату.

На место прибыл спецназ, который задержал нарушителя. По информации полиции, в результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы произошедшего.

Незадолго до этого в Одессе уклонявшийся от мобилизации мужчина ранил из автомата двух полицейских. По данным полиции, сотрудники остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы.

Мужчина неожиданно открыл огонь из автомата по полицейским и скрылся с места происшествия. В результате двое полицейских получили ранения. Известно, что мужчина находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Ранее в военкомате в Полтавской области произошла стрельба.