Житель Одессы открыл стрельбу на улице и взорвал гранату

В Одессе мужчина открыл стрельбу и привел в действие гранату на Архитекторской улице. Об этом сообщила украинская полиция.
По данным ведомства, правоохранители получили сообщение о человеке с предметами, похожими на оружие. Предварительно установлено, что у него были граната и огнестрельное оружие. Он несколько раз выстрелил, после чего взорвал гранату.
На место прибыл спецназ, который задержал нарушителя. По информации полиции, в результате инцидента пострадавших нет.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы произошедшего.
Незадолго до этого в Одессе уклонявшийся от мобилизации мужчина ранил из автомата двух полицейских. По данным полиции, сотрудники остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы.
Мужчина неожиданно открыл огонь из автомата по полицейским и скрылся с места происшествия. В результате двое полицейских получили ранения. Известно, что мужчина находился в розыске за уклонение от мобилизации.
Ранее в военкомате в Полтавской области произошла стрельба.