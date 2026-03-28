Пожилая пара из Петербурга терроризирует соседей и угрожает взорвать их квартиру

Пожилая пара, проживающая в доме на Курляндской улице в Адмиралтейском районе Петербурга, нападает на соседей. Об этом 78.ru рассказала пострадавшая.

По словам петербурженки, 30 декабря она и ее мама встретили агргессивных супругов в подъезде. Женщина распылила в лицо соседям перцовый баллончик, а мужчина орудовал тростью.

«В итоге у мамы перелом ключицы и ожог роговицы. А буквально неделю назад он мне угрожал шокером. Мы вызвали наряд», — вспоминает пострадавшая.

С августа прошлого года она написала уже шесть заявлений в полицию, но правоохранители в ситуацию не вмешиваются, ссылаясь на дефицит кадров. Тем временем пожилые супруги заявили, что «готовы взорвать квартиру» соседей.

Собеседница издания не уточнила, с чего началась ее вражда с пенсионерами. Ее мать, тоже пенсионерка, сейчас восстанавливается после перелома со смещением и сотрясения головного мозга. Тем временем женщина обратилась в прокуратуру из-за бездействия полиции.

