В Армении назвали число россиян, эвакуированных в Россию с начала войны в Иране

Кирилл Зыков/РИА Новости

С начала ударов США и Израиля по Ирану из Исламской Республики через территорию Армении эвакуированы 327 российских граждан. Об этом сообщили в посольстве РФ в Ереване в Telegram-канале.

В дипмиссии также сообщили, что 27 марта еще 164 сотрудника корпорации «Росатом», эвакуированные с АЭС «Бушер» и прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак», отправились на родину.

Россиян из Ирана также эвакуируют через азербайджанскую границу. В середине марта сообщалось, что Азербайджан помог уехать из охваченной войной страны почти 300 гражданам РФ.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Россия сообщила МАГАТЭ о ситуации на АЭС «Бушер» в Иране.

 
