Ростовчанин получил ножевое ранение, спасая незнакомую девушку от избиения

В Ростове‑на‑Дону 62‑летний ветеран боевых действий спас незнакомую девушку от нападения неадекватного мужчины, сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел ранним утром в ЖК «Суворовский», когда Валерий шел с остановки на работу. Мужчина услышал крики, поспешил на помощь и увидел, как незнакомец избивает женщину ногами и тащит ее за волосы в лесополосу.

По словам сына Валерия, отец толкнул агрессора, а тот в ответ достал нож и нанес ему ранения, целясь в шею. Благодаря опыту и быстрой реакции Валерий устоял, а в этот момент подоспел водитель автобуса, который помог отогнать нападавшего, после чего он скрылся в темноте.

Сейчас Валерий проходит лечение, его семья написала заявление в полицию, преступника разыскивают.

Ранее отец спас похищенную дочь, отследив местоположение ее телефона.

 
