В Госдуме предложили ввести «зарплату для мам»

Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести в стране «зарплату для мам». Законопроект о ежемесячной выплате для неработающих родителей планируют повторно направить в правительство РФ, сообщил лидер партии Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.

По его словам, если женщина не может или не хочет работать и предпочитает посвятить время воспитанию детей, государство должно ее поддержать. Он пояснил, что партия предлагает ввести так называемую «родительскую зарплату» — ежемесячную выплату одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей.

Согласно инициативе, такую выплату в размере прожиточного минимума смогут получать семьи, где среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов. При этом предполагается, что «родительская зарплата» не будет отменять другие пособия и льготы.

Миронов отметил, что, по мнению авторов инициативы, эта мера поможет снизить уровень семейной бедности и станет стимулом для роста рождаемости. Он также добавил, что будущие и молодые матери смогут чувствовать уверенность в том, что даже без работы государство окажет поддержку.

По словам Миронова, несколько лет назад предложение о введении «родительской зарплаты» уже направляли в правительство, и сейчас его планируют внести снова, особенно на фоне снижения рождаемости.

Ранее в России расширили перечень условий для получения единого пособия на многодетные семьи.