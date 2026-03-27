Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Жертве группового изнасилования в Испании провели эвтаназию

El Pais: в Испании провели эвтаназию девушке, страдавшей от депрессии
Shutterstock/FOTODOM

Испанке Ноэлии Кастильо, страдающей от депрессии и парализованной ниже пояса из-за прыжка из окна, которую она предприняла после группового изнасилования, совершенного над ней, провели процедуру эвтаназии. Об этом сообщает El Pais.

В публикации отмечается, что процедуру изначально планировали провести 24 августа 2024 года, но из-за вмешательства отца девушки эвтаназию пришлось перенести. Мужчина через суд пытался запретить Ноэлии пройти процедуру, настаивая на том, что она не может принимать осмысленные решения из-за тяжелого психического состояния.

По данным издания, девушке пришлось ждать решения пяти отдельных судов, которые рассматривали ее дело, прежде чем ее допустили к возможности пройти процедуру эвтаназии.

В феврале сообщалось, что конституционный суд Испании отклонил апелляцию отца девушки, который пытается лишить ее права на эвтаназию.

Жительницу Испании, страдавшую психическим расстройством, парализовало после прыжка из окна пятого этажа в октябре 2022 года. С тех пор 25-летняя девушка мучается хронической нестерпимой болью без прогноза на выздоровление, поэтому решилась на эвтаназию.

Ранее пожилого мужчину, собиравшегося лететь в Швейцарию ради эвтаназии, не выпустили из страны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
