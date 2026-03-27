Жертве группового изнасилования в Испании провели эвтаназию

Испанке Ноэлии Кастильо, страдающей от депрессии и парализованной ниже пояса из-за прыжка из окна, которую она предприняла после группового изнасилования, совершенного над ней, провели процедуру эвтаназии. Об этом сообщает El Pais.

В публикации отмечается, что процедуру изначально планировали провести 24 августа 2024 года, но из-за вмешательства отца девушки эвтаназию пришлось перенести. Мужчина через суд пытался запретить Ноэлии пройти процедуру, настаивая на том, что она не может принимать осмысленные решения из-за тяжелого психического состояния.

По данным издания, девушке пришлось ждать решения пяти отдельных судов, которые рассматривали ее дело, прежде чем ее допустили к возможности пройти процедуру эвтаназии.

В феврале сообщалось, что конституционный суд Испании отклонил апелляцию отца девушки, который пытается лишить ее права на эвтаназию.

Жительницу Испании, страдавшую психическим расстройством, парализовало после прыжка из окна пятого этажа в октябре 2022 года. С тех пор 25-летняя девушка мучается хронической нестерпимой болью без прогноза на выздоровление, поэтому решилась на эвтаназию.

