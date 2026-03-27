Стало известно, кому запрещено посещать баню

Посещение бани категорически запрещено людям с острыми воспалительными процессами, при гипертонии и тяжелом атеросклерозе. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный архитектор и автор бани «Дюжина» Ольга Смоленская.

«Запрещено посещение парной при любых острых воспалительных процессах (фурункулез, грибковые поражения, активная стадия акне). «Высокая влажность и тепло создают идеальную среду для распространения инфекции. Также осторожность стоит проявлять людям с розацеа и выраженным куперозом — резкое расширение капилляров может усугубить сосудистую сетку. Основной риск бани связан с сердечно-сосудистой системой. В парной пульс может увеличиваться до 120–140 ударов в минуту, что сопоставимо с интенсивной кардиотренировкой. Абсолютными противопоказаниями являются гипертония II и III стадии, перенесенные инфаркты, аритмия и тяжелый атеросклероз. Резкий прилив крови к периферии может вызвать ишемические осложнения», — пояснила Смоленская.

Эксперт также перечислила главные правила безопасности отдыха в бане и рекомендовала соблюдать «кодекс ныряльщика».

«Первое правило — никакого алкоголя. Спиртное в сочетании с жаром — кратчайший путь к гипертоническому кризу. Второе — постепенность. Первый заход в парную не должен превышать 5–7 минут на нижней полке. И третье правило — слушайте тело. При малейшем головокружении или шуме в ушах нужно немедленно покинуть парную», — посоветовала Смоленская.



