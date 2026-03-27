СМИ: суд арестовал экс-замминистра энергетики Ставрополья Пронскую

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал экс-замминистра энергетики края по обвинению в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудница краевой администрации заключена под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток.

«Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении П., ранее занимавшей должность заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного по пунктам «в», «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Газета «Блокнот Ставрополь» сообщает, что подсудимой оказалась Надежда Пронская. Журналисты связали ее арест с задержанием бывшего министра энергетики региона Ставрополья Ивана Ковалева.

27 марта суд арестовал министра энергетики Ставрополья Ковалева. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Его задержали 25 марта.

