Суд арестовал министра энергетики Ставрополья

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Министр энергетики Ставрополья Ковалев арестован за превышение полномочий
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Суд арестовал министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как отмечается в сообщении, уголовное дело в отношении него возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Его задержали 25 марта.

Ковалев находился на посту министра энергетики края с 2021 года. До этого он занимал руководящие должности в компаниях строительного и топливно-энергетического сектора.

По данным источника РИА Новости, уголовное дело связано с операциями с государственным имуществом в Сочи. По версии следствия, в 2023 году чиновник сдал знакомому в аренду студенческие домики в Сочи без проведения обязательных конкурсных процедур. Если на рынке аренда таких домиков в год составляла 5,7 млн рублей в год, то фактические выплаты составляли около половины этой суммы.

24 марта в Краснодарском крае судебные приставы приступили к аресту активов главы регионального Минздрава Евгения Филиппова, который ранее был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области осудили на 10 лет за взятку в 20 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!