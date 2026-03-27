Суд арестовал министра энергетики Ставрополья

Суд арестовал министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как отмечается в сообщении, уголовное дело в отношении него возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Его задержали 25 марта.

Ковалев находился на посту министра энергетики края с 2021 года. До этого он занимал руководящие должности в компаниях строительного и топливно-энергетического сектора.

По данным источника РИА Новости, уголовное дело связано с операциями с государственным имуществом в Сочи. По версии следствия, в 2023 году чиновник сдал знакомому в аренду студенческие домики в Сочи без проведения обязательных конкурсных процедур. Если на рынке аренда таких домиков в год составляла 5,7 млн рублей в год, то фактические выплаты составляли около половины этой суммы.

24 марта в Краснодарском крае судебные приставы приступили к аресту активов главы регионального Минздрава Евгения Филиппова, который ранее был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области осудили на 10 лет за взятку в 20 млн рублей.