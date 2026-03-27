Жители Санкт-Петербурга заметили смог в небе

В Санкт-Петербурге предупредили о возможном загрязнении атмосферы

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об ухудшении метеоусловий в городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный МЧС Петербурга».

По информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», неблагоприятные метеоусловия могут способствовать загрязнению атмосферы.

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео с собирающимися над Петербургом тучами, которые заметили жители ближайших к Финскому заливу районов.

При этом погода в городе тихая, а ветер слабый. По информации МЧС, собирающаяся в небе черная масса может быть городским смогом. По словам подписчиков с окраины Васильевского острова, никакого запаха на улице нет, но в горле сильно першит.

