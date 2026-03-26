Биолог рассказал, какие растения в саду нужно обрезать до активного роста

Весеннюю обрезку деревьев и кустарников нужно проводить до набухания почек, в крайнем случае — до распускания листьев. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

«Обычно обрезка проводится в марте — начале апреля, в зависимости от климата, желательно при температуре около + 5 градусов. Раньше всего (еще при небольших минусовых температурах) возможно обрезать семечковые культуры (яблони, груши). У них убирают сломанные, засохшие, больные ветки, а также загущающие и растущие внутрь кроны — это помогает сформировать правильный скелет. Ранняя обрезка необходима плодовым кустарникам — смородине и крыжовнику. У этих растений рано просыпаются почки, и важно сделать обрезку, пока они спят — иначе растения будут ослаблены и дадут плохой урожай. Убирают старые, засохшие побеги, а также обрезают (на четверть или треть) молодые ветки, чтобы стимулировать ветвление. Жимолость и виноград также необходимо обрезать как можно быстрее — из-за раннего начала сокодвижения. Этим растениям весной делают только санитарную обрезку (убирают засохшие и больные ветки). Виноград наиболее болезненно реагирует на обрезку в период начавшегося сокодвижения», — отметил Наполов.

До распускания почек, по словам эксперта, также проводят обрезку малины — вырезают под корень засохшие и поврежденные ветви, прореживают молодую поросль. Верхушки побегов прищипывают — это стимулирует ветвление и увеличивает урожай. Если малина ремонтантная — нужно полностью срезать все побеги. Урожай будет осенью уже на новых побегах.

«Косточковые культуры (слива, вишня, абрикос, персик и другие) лучше обрезать, когда почки чуть набухли и уже понятно, какие ветви жизнеспособные. Убирают засохшие или поврежденные побеги. До начала сокодвижения проводят санитарную и формирующую обрезку декоративно-лиственных кустарников, а также кустарников, цветущих летом и осенью, чьи цветочные почки закладываются на побегах текущего года: гортензии метельчатой или древовидной, спиреи японской, барбариса, лапчатки кустарниковой, бузины и других. А вот почки рано цветущих декоративных кустарников — форзиции, сирени, спиреи Вангутта, вейгелы, заложены еще осенью — весной можно только убрать поврежденные ветви», — уточнил Наполов.

Он также обратил внимание, что срезы больше 2 см в диаметре при обрезке деревьев и кустарников нужно обязательно закрывать.

«Некоторые используют для этого масляную краску, но предпочтительнее садовый вар. Это поможет избежать потери растением соков, а также предохраняет от заболевания бактериальными и грибковыми заболеваний», — заключил Наполов.



