Зумеров предупредили о риске ранней деменции из-за хронического стресса

Молодежь и россияне среднего возраста могут столкнуться с развитием ранней деменции из-за хронического стресса и высокого уровня кортизола. Об этом «Известиям» рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.

По словам специалиста, причинами появления ранней деменции могут стать образ жизни человека, его иммунитет, уровень социальной активности и пищевые привычки. Она отметила, что в последние 10-15 лет нагрузка на мозг значительно увеличилась из-за постоянного использования гаджетов и стремления быть в информационном потоке. Человеческий организм не успевает адаптироваться к таким изменениям, из-за чего количество стресса увеличивается.

«В группе риска находится молодежь и люди среднего возраста, именно они наиболее подвержены влиянию технологий, гаджетов и в целом «информационному шуму». Сейчас 25-30-летние люди могут быть с более истощенным организмом, чем, например, 50-60-летние, которые успели развить адаптационные ресурсы своего организма в молодости», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что дополнительным фактором риска становится хроническое воспаление в организме. Многие вялотекущие процессы в различных системах могут на протяжении долгого времени быть незамеченными. Однако при этом они постоянно активируют иммунную систему, что повреждает сосуды, в числе которых и сосуды головного мозга. В результате этого могут возникнуть нарушения функций органа.

Помимо этого, негативно влияет питание с избытком простых углеводов. Такой рацион приводит к нарушению обменных процессов и поддерживает хроническое воспаление. Развитие деменции также может ускорять отсутствие когнитивной нагрузки.

Ранее была названа главная финансовая ошибка зумеров.