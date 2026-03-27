«Не заставлять себя спать»: врач о том, как победить бессонницу

Многие уверены: чтобы выспаться, нужно ложиться раньше, однако сделать это зачастую непросто, в том числе из-за бессонницы, которая многих «накрывает» весной. Вместо того, чтобы заставлять себя спать, стоит сместить фокус с вечера на утро. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала врач-сомнолог Елена Царева.

«Нужно как-то себя заставить встать пораньше и хотя бы пару дней продержаться. В идеале — неделю. Поскольку мы в течение дня тратим ресурсы и устаем к вечеру, сонливость будет копиться в течение этой недели, и засыпать будет проще. А сон окажется глубже», — пояснила специалист.

Что касается принуждения ко сну, по ее словам, оно формирует негативные ассоциации, а это прямой путь к хронической бессоннице.

Также врач посоветовала соблюдать гигиену сна, проветривать помещение перед отбоем и отказываться от гаджетов в постели.

Профессор неврологии и медицины сна Гай Лешцинер из Королевского колледжа Лондона отмечал, что потребность во сне у разных людей может отличаться. Если человек не испытывает усталости, сонливости или проблем с концентрацией, то его режим сна можно считать нормальным, даже если он спит меньше восьми часов.

