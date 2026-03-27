Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение

Девочка из Дагестана Сура Шахмарданова во время открытия после реконструкции государственного театра в Дербенте прочитала президенту РФ Владимиру Путину стихотворение о единстве народов России, передает РИА Новости.

«Год единства народов России – вот это да! Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна. Традиции предков звучат над огромной страной, и каждый народ сохраняет свой голос живой. Здесь песни и танцы летят, словно шум родников, а дружба сильнее мечей и штыков», — продекламировала Сура Шахмарданова.

Девочка назвала открытие Азербайджанского театра в Дербенте долгожданным событием и пожелала, чтобы оно укрепило силу дружбы людей разной национальности и озарило души россиян светом культуры.

В ответ на это российский лидер высказал Суре слова благодарности за стихотворение, после чего одарил аплодисментами.

27 марта президент Путин принял участие по видеосвязи в открытии Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте.

