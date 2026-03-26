В Башкортостане стартовал окружной этап фестиваля «Женское сердце России»

В Уфе фестиваль «Женское сердце России» объединил 160 участниц из регионов ПФО

В Уфе стартовал первый окружной этап ежегодного Всероссийского фестиваля «Женское сердце России», организованного государственным фондом «Защитники Отечества». Мероприятие приурочено к Году единства народов России и объединило 160 матерей и жен участников СВО из 14 регионов Приволжского федерального округа, представляющих более 20 народов и национальностей, сообщили организаторы.

«Важно, чтобы матери, жены и сестры героев, вставших на защиту Родины, чувствовали всестороннюю заботу и внимание со стороны фонда. Сегодняшний фестиваль объединил представительниц разных возрастов, судеб и национальностей», — отметила статс-секретарь–заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

По ее словам, мероприятие стало символом любви, преданности и душевной силы женщин.

Выбор республики Башкортостан в качестве площадки проведения фестиваля, как подчеркнули организаторы, не случаен. Регион отличается богатой историей и многообразием культур: здесь проживают представители более 100 народов.

«Проведение такого фестиваля — большая честь для Башкортостана. Участники СВО сегодня — главные люди для нас. Исходя из этого, мы принимаем важнейшие управленческие решения. Огромные слова благодарности и низкий поклон всем женщинам, которые остаются надежной опорой для нас, мужчин», — заявил глава региона Радий Хабиров.

В рамках фестиваля 14 творческих коллективов представили вокальные, танцевальные и поэтические номера с национальным колоритом.

Кроме того, состоялась презентация проекта «СВОей семейной гостиной», направленного на оказание психологической помощи семьям погибших и пропавших без вести участников СВО. Проект реализуется с 2024 года филиалом фонда «Защитники Отечества» совместно с Обществом башкирских женщин республики Башкортостан.

В ходе мероприятия Анна Цивилева и Радий Хабиров посетили тематические выставки, посвященные многонациональной культуре региона, а также вручили автомобили с ручным управлением ветеранам специальной военной операции.