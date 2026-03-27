Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Назван размер прибавки к пенсии работающих россиян в августе

AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Работающим пенсионерам в России в августе 2026 года повысят страховые пенсии по старости, если в 2025 году они были официально трудоустроены. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Речь идет о беззаявительном перерасчете страховых пенсий для тех пенсионеров, за которых работодатели перечисляли страховые взносы и у кого по итогам 2025 года сформировались индивидуальные пенсионные коэффициенты. Если пенсионер продолжал работать неофициально, такие коэффициенты не начислялись, поэтому и прибавки к пенсии в августе 2026 года не будет. Размер увеличения у каждого пенсионера окажется разным, поскольку он зависит от количества накопленных коэффициентов. При этом закон ограничивает максимальный учет тремя ИПК. С учетом нынешней стоимости одного пенсионного коэффициента в 156,76 рубля максимальная прибавка с августа 2026 года составит 470,28 рубля», — отметил Балынин.

Для сравнения, годом ранее предельная августовская прибавка была равна 437,07 рубля, подчеркнул экономист. Таким образом, в 2026 году максимальное увеличение будет примерно на 33 рубля, или на 7,6%, выше, оценил эксперт. По сравнению с 2024 годом прибавка окажется больше на 71,13 рубля, или на 17,8%, добавил Балынин.

По его словам, подавать какие-либо заявления пенсионерам не потребуется. Все сведения, необходимые для корректировки выплат, уже есть у Социального фонда России, поэтому перерасчет пройдет автоматически, уточнил экономист. С августа 2026 года получатели, у которых по итогам 2025 года сформировались ИПК, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере, заключил Балынин.

Ранее россиянам напомнили о необходимости подать заявление на доплату к пенсии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
