Депутат назвала категорию россиян с пенсией выше 100 тыс. рублей

Матери-героини в России могут получать пенсии выше 100 тыс. рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, такие выплаты складываются не только из дополнительного материального обеспечения, но и из стажа, который можно набрать за счет ухода за детьми, если до этого женщина хотя бы один день работала. Она пояснила, что при рождении двойни стаж суммируется — год ухода засчитывается как два, а при тройне действует тот же принцип.

Бессараб также отметила, что на высокие пенсии могут рассчитывать герои труда и герои России. Кроме того, по ее словам, одни из самых высоких выплат получают военные пенсионеры — в среднем более 46 тыс. рублей.

Депутат добавила, что размер пенсии в целом зависит от индивидуальных пенсионных взносов. Она указала, что доход можно увеличить примерно на 40%, если проработать дополнительно пять лет. Также увеличить пенсию, по ее словам, можно за счет индивидуальных накоплений.

Ранее с 1 апреля в России повысились социальные пенсии на 6,8%.