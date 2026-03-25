Белгород остался частично без света и воды после ракетного удара

Гладков: в Белгородской области повреждены объекты энергетики
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — говорится в публикации.

По словам губернатора, более точный масштаб повреждений удастся оценить в светлое время суток.

Кроме того, Гладков добавил, что все аварийные службы находятся на местах, идет уточнение информации о других последствиях.

Предыдущий массированный обстрел Белгорода и Белгородского округа произошел 15 марта. Тогда обошлось без пострадавших, однако удар также затронул энергетическую инфраструктуру.

24 марта в министерстве обороны России сообщили об уничтожении 139 дронов самолетного типа над регионами РФ в период с 20:00 до 23:00 мск. Дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и республики Крым.

Ранее житель Белгородской области пострадал при атаке дрона на машину.

 
