Диетолог рассказала, как сделать макароны полезнее

Макароны являются углеводной основой блюда, которое становится полезным благодаря некоторым соусам и другим добавкам. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

По словам специалиста, блюдо из макарон с сыром, сливками или жаренными котлетами не будет диетичным и может навредить здоровью.

Для того чтобы сделать потребление этих изделий полезнее, необходимо добавить к ним курицу, морепродукты или овощи. Также можно заправить блюдо оливковым маслом, благодаря которому прием пищи станет более сбалансированным.

«Выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы, они имеют плотную структуру крахмала, который усваивается медленно. Благодаря этому вы получаете несколько плюсов: уровень сахара растет плавно, энергии хватает надолго, нет резких скачков инсулина и внезапного чувства голода через час», — добавила диетолог.

Помимо этого, при приготовлении макарон важно не переварить их. Эксперт посоветовала довести продукт до состояния al dente, после чего добавить к нему овощи и пищу, богатую белком.

Кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого объяснила, можно ли есть макароны с хлебом. По ее словам, такое сочетание продуктов безопасно для организма, однако важно контролировать размер порции и выбирать цельнозерновые продукты.

Ранее россиян предупредили об опасности лапши быстрого приготовления.