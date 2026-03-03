Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог рассказала, как сделать макароны полезнее

Диетолог Залетова: блюдо из макарон станет полезнее благодаря добавлению рыбы
Shutterstock

Макароны являются углеводной основой блюда, которое становится полезным благодаря некоторым соусам и другим добавкам. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

По словам специалиста, блюдо из макарон с сыром, сливками или жаренными котлетами не будет диетичным и может навредить здоровью.

Для того чтобы сделать потребление этих изделий полезнее, необходимо добавить к ним курицу, морепродукты или овощи. Также можно заправить блюдо оливковым маслом, благодаря которому прием пищи станет более сбалансированным.

«Выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы, они имеют плотную структуру крахмала, который усваивается медленно. Благодаря этому вы получаете несколько плюсов: уровень сахара растет плавно, энергии хватает надолго, нет резких скачков инсулина и внезапного чувства голода через час», — добавила диетолог.

Помимо этого, при приготовлении макарон важно не переварить их. Эксперт посоветовала довести продукт до состояния al dente, после чего добавить к нему овощи и пищу, богатую белком.

Кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого объяснила, можно ли есть макароны с хлебом. По ее словам, такое сочетание продуктов безопасно для организма, однако важно контролировать размер порции и выбирать цельнозерновые продукты.

Ранее россиян предупредили об опасности лапши быстрого приготовления.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!