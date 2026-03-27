Двадцатилетний срок получил ставропольский бариста, который поил военных ядом

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы работника ставропольской кофейни, который пытался отравить военнослужащих. О решении сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор молодому мужчине вынесен за особо тяжкие преступления — государственную измену (ст. 275), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), вербовку в террористическую организацию (ч. 1.1 ст. 205.1) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280).

По данным следствия, в период с апреля 2023 года по август 2024 года 24-летний фигурант, работая в ставропольской кофейне, неоднократно предпринимал попытки отравить военнослужащих. Злоумышленник подливал им в напитки ядовитое вещество, стремясь нанести вред здоровью.

Первые четыре года срока осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд на два года после освобождения лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на два года.

Ранее пытавшийся отравить летчиков-курсантов тортом получил 27 лет колонии.