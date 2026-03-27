Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о связи стресса на работе и раннего инсульта

Кардиолог Алимова: длительный стресс может вызвать артериальную гипертензию
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Длительный стресс, с которым человек сталкивается из-за работы и жизненных трудностей, может спровоцировать ранний инсульт, поскольку постоянное эмоциональное напряжение оказывает сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом mk.ru рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского Университета Екатерина Алимова.

«Выброс гормонов во время стресса, системный воспалительный процесс в ответ на стресс, дисфункция эндотелия (внутренней стенки сосудов) приводят к изменению сосудистого тонуса, что в свою очередь ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила специалист.

По словам кардиолога, длительный стресс может вызвать артериальную гипертензию и атеросклероз, повышающие риск столкнуться с инфарктом или инсультом в будущем.

Эксперт отметила, что человек может самостоятельно снизить влияние стресса на свое здоровье. Для этого важно отказаться от вредных привычек в пользу здорового образа жизни, регулярно делать физические упражнения, контролировать собственный вес, а также своевременно проходить обследования и лечить хронические заболевания.

Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена до этого сообщили, что стресс и другие психосоциальные факторы не повышают риск возникновения рака.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!