Россиян предупредили о связи стресса на работе и раннего инсульта

Длительный стресс, с которым человек сталкивается из-за работы и жизненных трудностей, может спровоцировать ранний инсульт, поскольку постоянное эмоциональное напряжение оказывает сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом mk.ru рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского Университета Екатерина Алимова.

«Выброс гормонов во время стресса, системный воспалительный процесс в ответ на стресс, дисфункция эндотелия (внутренней стенки сосудов) приводят к изменению сосудистого тонуса, что в свою очередь ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила специалист.

По словам кардиолога, длительный стресс может вызвать артериальную гипертензию и атеросклероз, повышающие риск столкнуться с инфарктом или инсультом в будущем.

Эксперт отметила, что человек может самостоятельно снизить влияние стресса на свое здоровье. Для этого важно отказаться от вредных привычек в пользу здорового образа жизни, регулярно делать физические упражнения, контролировать собственный вес, а также своевременно проходить обследования и лечить хронические заболевания.

