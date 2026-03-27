Врач объяснила, как правильно удалять занозу

В большинстве случаев извлечь занозу можно в домашних условиях, но если она засела глубоко или началось воспаление, лучше обратиться к врачу. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам специалиста, самостоятельно удалять занозу стоит только в том случае, если она находится неглубоко, хорошо видна, а кожа вокруг не покраснела и не опухла.

«Однако обращение в поликлинику или в травмпункт необходимо, если заноза глубоко засела, ее конец не виден, она находится в области лица, глаз или шеи, а также если человек страдает сахарным диабетом или иммунодефицитом — при этих заболеваниях даже мелкие повреждения заживают с трудом и склонны к нагноению», — отметила Уланкина.

Для удаления занозы в домашних условиях понадобятся тонкий пинцет с ровными кончиками и игла (лучше всего стерильная — от шприца). Инструменты перед процедурой нужно прокипятить или протереть спиртом. Иглой аккуратно поддевают кожу над занозой, чтобы освободить кончик, затем захватывают его пинцетом под тем же углом, под которым заноза вошла, и плавно вытягивают, объяснила врач.

Главный признак того, что инородное тело удалено полностью — исчезновение боли при нажатии. Если она сохраняется, а припухлость не спадает, возможно, остался фрагмент. В этом случае нужно обратиться к врачу, заключила она.

Недавно жительница Москвы пожаловалась на подгузник, в слоях которого спряталась заноза, вонзившаяся в ягодицы ее 11-месячного ребенка.

По словам девушки, она приобрела подгузники-трусики в магазине товаров для детей на Волгоградском проспекте. Сантиметровая заноза впилась в ягодицу младенца. Мама обнаружила это, когда переодевала ребенка. Подозрения пали на подгузник. При прощупывании средства гигиены, по словам москвички, она нашла в ткани остатки щепки.

