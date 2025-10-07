На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичка ужаснулась находке в подгузниках популярной фирмы, которая навредила младенцу

В Москве младенцу впилась в ягодицы заноза, которая оказалась в подгузниках
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Москвичка пожаловалась на подгузник, в слоях которого спряталась заноза, вонзившаяся в ягодицы ее 11-месячного ребенка. Об этом сообщает Telegram «SHOT Проверка».

По словам девушки, она приобрела подгузники-трусики в магазине товаров для детей на Волгоградском проспекте. Сантиметровая заноза впилась в ягодицу младенца. Девушка обнаружила это, когда переодевала ребенка. Подозрения пали на подгузник. При прощупывании средства гигиены, по словам москвички, она нашла в ткани остатки щепки.

Ребенка отвезли в травмпункт, где травматолог извлек занозу. Специалист порекомендовал девушке прощупывать подгузник перед каждым использованием.

Ранее эксперты-технологи рассказали, какие подгузники опасны для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами