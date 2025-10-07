Москвичка ужаснулась находке в подгузниках популярной фирмы, которая навредила младенцу

В Москве младенцу впилась в ягодицы заноза, которая оказалась в подгузниках

Москвичка пожаловалась на подгузник, в слоях которого спряталась заноза, вонзившаяся в ягодицы ее 11-месячного ребенка. Об этом сообщает Telegram «SHOT Проверка».

По словам девушки, она приобрела подгузники-трусики в магазине товаров для детей на Волгоградском проспекте. Сантиметровая заноза впилась в ягодицу младенца. Девушка обнаружила это, когда переодевала ребенка. Подозрения пали на подгузник. При прощупывании средства гигиены, по словам москвички, она нашла в ткани остатки щепки.

Ребенка отвезли в травмпункт, где травматолог извлек занозу. Специалист порекомендовал девушке прощупывать подгузник перед каждым использованием.

