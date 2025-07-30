Россиянам рассказали об опасных болезнях, которые можно подхватить на даче

На даче важно соблюдать основные правила безопасности, так как в противном случае работа на участке может обернуться серьезным заболеванием. В том числе высока угроза случайно подхватить столбняк, сообщила RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Возбудитель столбняка может жить в земле, навозе и любых других поверхностях с частицами почвы. По этой причине все порезы, раны – как глубокие, так и нет, грозят заражением. Так, смертельно опасную инфекцию есть риск подхватить из-за пореза ржавым гвоздем, прокола ноги и даже обычной занозы в пальце, привела пример медик. Она призвала ни в коем случае не пренебрегать такими травмами, а обязательно показать их врачу.

«Также стоит обновлять ревакцинацию против столбняка каждые десять лет», — подчеркнула Демьяновская.

Кроме того, важно защитить здоровье от других потенциально опасных болезней. В том числе важно не забывать носить во время работы на даче головной убор, даже если открытого солнцепёка нет. При жаркой погоде лучше отказаться от работы на улице, особенно людям, страдающим артериальной гипертензией и заболеваниями сердца. Для них физические нагрузки при такой погоде грозят гипертоническим кризом, нарушением сердечного ритма, а также инсультом и инфарктом, предупредила врач.

Помимо этого, нельзя работать на участке с опущенной головой и в наклоне гипертоникам, а также в случаях, если человек недавно перенес инсульт, у него наблюдаются аномалии строения мозговых сосудов, добавила специалист. Пренебрежение этим правилом грозит нарушением мозгового кровотока и обмороком, заключила она.

До этого врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов сообщил, что при повреждении стопы гвоздем крайне важна прививка от столбняка. Следует незамедлительно обратиться в травмпункт или к хирургу, если рана глубокая, грязная или рваная — в таком случае высок риск заражения. Особенно опасна ситуация, когда гвоздь находился в земле, поскольку в почве часто живут столбнячные палочки, подчеркнул медик.

Ранее дачникам назвали оптимальные часы работы на участке в жаркие дни.