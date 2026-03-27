Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Новосибирской области вооруженный мачете пассажир поезда напал на попутчиков

Пассажир поезда, следовавшего из Томска в Адлер, напал на пассажиров и ранил двоих
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области мужчина напал с мачете на пассажиров поезда Томск — Адлер, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в вагоне пассажирского поезда на перегоне между станциями Каргат и Барабинск. Руководствуясь хулиганскими мотивами, мужчина нанес попутчику удар ножом в предплечье левой руки и ударил по голове находившуюся рядом женщину.

Жертвы с помощью других пассажиров выбрались из купе. По прибытии на станцию Барабинск нападавшего задержали, а пострадавших госпитализировали в местную ЦРБ.

Уже находясь под стражей, фигурант применил насилие, не опасное для жизни, против сотрудника СИЗО. Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, пп. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Дело передано в суд.

Ранее в Челябинске мужчина с ножом напал на храм.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
