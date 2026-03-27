В Новосибирской области вооруженный мачете пассажир поезда напал на попутчиков

Пассажир поезда, следовавшего из Томска в Адлер, напал на пассажиров и ранил двоих

В Новосибирской области мужчина напал с мачете на пассажиров поезда Томск — Адлер, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в вагоне пассажирского поезда на перегоне между станциями Каргат и Барабинск. Руководствуясь хулиганскими мотивами, мужчина нанес попутчику удар ножом в предплечье левой руки и ударил по голове находившуюся рядом женщину.

Жертвы с помощью других пассажиров выбрались из купе. По прибытии на станцию Барабинск нападавшего задержали, а пострадавших госпитализировали в местную ЦРБ.

Уже находясь под стражей, фигурант применил насилие, не опасное для жизни, против сотрудника СИЗО. Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, пп. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Дело передано в суд.

