Врач объяснил, что делать паре, если долго не удается забеременеть

Врач Королев: при проблемах с зачатием важно обратиться к врачу

Если пара планирует беременность, но больше полугода ничего не получается, лучше не ждать, а обратиться врачу. Такой совет в интервью РИАМО дал врач-уролог, андролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Константин Королев.

«Причин может быть множество: от варикоцеле (варикозное расширение вен мошонки — кстати, это одна из самых частых причин мужского бесплодия) до гормональных нарушений, генетических факторов или инфекций», — объяснил специалист.

Он добавил, что бывает и так называемое идиопатическое бесплодие, когда обследования показывают, что все в порядке, а зачатия нет. Вопросы репродукции, по его словам, требуют индивидуального подхода, и лучше разобраться в причинах, чем гадать, что не так.

Недавно ученые из университета Макмастера (Канада) установили, что шансы на беременность резко снижаются, если около 30% суточных калорий женщина получает из фастфуда, газировки, фабричных сладостей: колбас и готовых продуктов.

Исследователи предполагают, что важную роль могут играть химические вещества, присутствующие в таких продуктах или их упаковке. Среди них — фталаты, бисфенол А и акриламиды, которые способны нарушать гормональный баланс организма.

