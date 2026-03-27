Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач объяснил, что делать паре, если долго не удается забеременеть

Pheelings media/Shutterstock/FOTODOM

Если пара планирует беременность, но больше полугода ничего не получается, лучше не ждать, а обратиться врачу. Такой совет в интервью РИАМО дал врач-уролог, андролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Константин Королев.

«Причин может быть множество: от варикоцеле (варикозное расширение вен мошонки — кстати, это одна из самых частых причин мужского бесплодия) до гормональных нарушений, генетических факторов или инфекций», — объяснил специалист.

Он добавил, что бывает и так называемое идиопатическое бесплодие, когда обследования показывают, что все в порядке, а зачатия нет. Вопросы репродукции, по его словам, требуют индивидуального подхода, и лучше разобраться в причинах, чем гадать, что не так.

Недавно ученые из университета Макмастера (Канада) установили, что шансы на беременность резко снижаются, если около 30% суточных калорий женщина получает из фастфуда, газировки, фабричных сладостей: колбас и готовых продуктов.

Исследователи предполагают, что важную роль могут играть химические вещества, присутствующие в таких продуктах или их упаковке. Среди них — фталаты, бисфенол А и акриламиды, которые способны нарушать гормональный баланс организма.

Ранее уролог рассказал, как любовь к пиву по пятницам влияет на репродуктивную систему.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!