84-летняя женщина влюбилась в мужчину, созданного ИИ

SCMP: в Китае 84-летняя женщина влюбилась в ИИ-персонажа, потратив на него $1000
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

84-летняя жительница Китая влюбилась в мужчину, созданного искусственным интеллектом, и тратила на «отношения» с ним до 10 часов в день. Женщина писала ему любовные письма и была уверена, что они состоят в романтической связи, пишет South China Morning Post.

По словам семьи, пенсионерка Чжан Юлань увлеклась так называемым «властным президентом» — популярным образом из китайских романтических историй. Речь идет о персонаже по имени Цзяньго, существующего только в виде цифровых видео.

Женщина не только регулярно смотрела ролики с его участием, но и воспринимала происходящее как реальные отношения. В одном из писем она извинялась перед «возлюбленным» за ссору и спрашивала, не перестал ли он считать ее «доброй и мягкой».

Семья узнала о происходящем после того, как пенсионерка потратила более $1000 на товары, связанные с образом персонажа. Позже она также приобрела книги и другие товары по рекомендациям «ИИ-персонажа».

После обращения родственников аккаунт был заблокирован китайскими регуляторами в рамках кампании по борьбе с интернет-мошенничеством.

Ранее искусственный интеллект посоветовал британцу убить свою мать молотком.

 
