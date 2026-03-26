Искусственный интеллект посоветовал британцу убить свою мать молотком

LADBible: ИИ посоветовал сыну использовать молоток для убийства матери
Искусственный интеллект посоветовал британцу убить свою мать молотком, пишет LADBible.

Тристан Робертс напал на свою 45-летнюю мать в октябре 2025 года. По данным следствия, он сначала удерживал ее дома, а затем обманом вывел на улицу под предлогом обращения за медицинской помощью. Позже женщина была убита, а ее тело обнаружили в заповеднике Морфа в Престатине — на него указал след крови, замеченный прохожими.

Подозрения быстро пали на сына после того, как камеры зафиксировали, как он покидает дом вместе с матерью ночью. В ходе расследования выяснилось, что подросток заранее вынашивал планы преступления и обсуждал их в интернете.

Следователи установили, что Робертс пытался получить советы по совершению убийства у чат-бота на базе искусственного интеллекта, предложившего Тристану использовать молоток, выдавая свои вопросы за «исследование для книги». Также он публиковал в сети агрессивные и мизогинные сообщения, а в день преступления оставлял тревожные записи.

На суде Робертс признал вину. Суд приговорил его к пожизненному заключению с минимальным сроком в 22,5 года. Судья отметил, что, несмотря на наличие у подсудимого аутизма и СДВГ, он осознавал свои действия и мог контролировать поведение.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

